TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato un tunisino 24enne per danneggiamento. In via Marconi, senza motivi apparenti, con dei calci ha scaraventato a terra nove scooter di diversa cilindrata danneggiandoli vistosamente. Il suo operato è stato notato da un residente che ha informato la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112.

Sul posto si è recata una Volante che ha fermato e identificato l’uomo poco dopo e in zona.