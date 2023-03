Rischia soffocamento con un boccone di cibo, 30enne salvato dalle manovre indicate al telefono

TRIESTE - Un uomo di 30 anni è stato soccorso questa mattina per un soffocamento da cibo. È successo in una abitazione di Trieste. A dare l'allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112, è stata una persona che si trovava in quel momento con lui. Gli infermieri della Sores hanno dato immediatamente indicazioni al telefono sulle manovre da eseguire per disostruire le vie aere. Manovre continuate fino all'arrivo dei soccorritori. Sul posto l'equipaggio di una automedica e di una ambulanza giunte in pochi minuti. Il personale medico infermieristico ha controllato sul posto l'uomo che, salvo, non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.