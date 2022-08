Smart working, nuove regole per i lavoratori nella Regione Friuli Venezia Giulia: cosa cambia dal 1 settembre

TRIESTE - Smart working, le nuove regole. Dal 1 settembre 2022 i dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali, fatta eccezione per i dirigenti, potranno accedere al lavoro agile. Lo ha stabilito il nuovo regolamento per la disciplina regionale del lavoro agile approvato oggi dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia su proposta dell'assessore alla Funzione pubblica e autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dopo l'intesa raggiunta con i sindacati del comparto lo scorso 22 agosto. La nuova disciplina - spiega una nota - stabilisce che i lavoratori le cui mansioni possono essere svolte in modalità agile possono svolgere fino a 8 giornate lavorative mensili in «smart working»; nel caso di genitori con figli a carico minori di 14 anni le giornate fruibili mensilmente sono 12. Inoltre, fino al permanere dei rischi da contagio Covid-19 ai lavoratori fragili può essere autorizzata la prestazione in modalità agile fino a 5 giorni alla settimana.

Ogni lavoratore può chiedere l'accesso al lavoro agile; le esigenze di servizio sono valutate dal dirigente così come il calendario di fruizione delle giornate di lavoro deve essere concordato preventivamente con il proprio responsabile, di regola su base mensile, fatte salve possibili variazioni per esigenze legate alla cura dei minori. Le modalità di svolgimento del lavoro, da casa o da altro luogo prescelto dal lavoratore, sono definite all'interno di un accordo individuale della durata massima di un anno, rinnovabile.