Smantellato traffico illecito di rifiuti: dieci persone indagate

TRIESTE - Dieci persone iscritte nel registro degli indagati. E' il bilancio della vasta e complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica su un consistente traffico illecito di materiale edile da Trieste ad alcune discariche abusive in provincia di Gorizia e Udine. Tutto è partito da una segnalazione su alcuni movimenti sospetti di camion e furgoni che scaricavano rifiuti edili presso la sede di una società triestina in zona industriale: gli investigatori programmavano alcuni appostamenti e, nel giro di una settimana, registravano il passaggio di ben 10 veicoli che scaricavano rifiuti edili pur non essendo registrati nell'Albo nazionale dei gestori ambientali, iscrizione obbligatoria per questa specifica attività. Nei mesi di marzo-aprile, la Polizia locale ha aggiunto altri 30 nuovi veicoli

all'elenco dei mezzi che scaricavano illecitamente materiale di risulta sempre nella stessa area. Oltre a ciò ha scoperto - in particolare - che il materiale di risulta non veniva sottoposto alle analisi obbligatorie per verificarne l'eventuale pericolosità ma veniva subito trasformato, insieme agli altri inerti, da rifiuto a prodotto: in parole povere e a grandi linee, il processo iniziale di frantumazione e compattamento dei rifiuti, finalizzato al riciclo nel settore edile.

Dopo questa prima trasformazione il materiale veniva caricato su autoarticolati della portata di 32,5 tonnellate, alla volta di alcune discariche di San Vito al Torre (una vecchia cava non più autorizzata nemmeno al ripristino ambientale), Versa e Campoformido (discarica chiusa nel 2008). I risultati raggiunti hanno fatto emergere l'ipotesi di un'attività criminosa organizzata. Dalla fine di marzo a pochi giorni fa, gli operatori hanno documentato 14 viaggi, grosso modo più di 450 tonnellate di scarti illeciti. Alcuni di questi autoarticolati, fermati per un controllo durante il tragitto, hanno esibito nel formulario destinazione e tipo di carico fasulli. Solo a Trieste sono stati posti sotto sequestro un camion, due ruspe, e un enorme quantitativo di rifiuti e materiale triturato: la Forestale ha invece posto sotto sequestro la cava, la discarica e un autoarticolato usato per il trasporto dei rifiuti.