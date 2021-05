Si torna in Slovenia senza quarantena o tampone, ma solo se si arriva da Friuli venezia Giulia, Molise e Sardegna

Da sabato prossimo sarà permesso l'ingresso in Slovenia, senza obbligo di quarantena o tampone, per chi proviene da tre regioni italiane: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Lo hanno reso noto i media locali sloveni, informando di un provvedimento in questo senso preso dal governo sloveno ieri sera. La misura faciliterà in particolare gli spostamenti dei lavoratori transfrontalieri. Per chi rientrerà dalla Slovenia in Italia, tuttavia, le regole non cambiano. Permane infatti, secondo le regole italiane, l'obbligo di essere in possesso di un tampone molecolare o antigenico eseguito non più di 48 prima per ritornare in Italia, regola che vale anche per chi ha iniziato o concluso il percorso vaccinale, ha ricordato Radio Capodistria. Maggiori informazioni sulle regole per i viaggi tra Italia e Slovenia sono disponibili sul sito ufficiale dell'ambasciata italiana a Lubiana.