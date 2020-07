Rissa notturna in baia: sei giovani ubriachi finiscono all'ospedale

TRIESTE - Notte brava al Porticciolo di Sistiana, dove nel corso della serata di apertura dei locali dedicati alla movida si sono verificate diverse liti ed intemperanze da parte di gruppi di giovani, responsabili di un consumo smodato di alcol e sostanze stupefacenti, interrotte dall’arrivo delle pattuglie del Commissariato di Duino-Aurisina e delle Volanti della Questura giuliana. In particolare, in tre distinte occasioni, la Polizia di Stato è intervenuta, denunciando un giovane per lancio pericoloso di oggetti, altro per oltraggio a pubblico ufficiale ed un terzo per lesioni, resistenza, violenza, oltraggio a pubblico ufficiale e deferito all’autorità amministrativa per ubriachezza.



Il ragazzo, infatti, in evidente stato di agitazione e alterazione alcolica, ha cercato prima di scagliarsi contro alcuni ragazzi, che confusamente individuava come responsabili di un'aggressione da lui subita poco prima e poi ha spintonato e provocato lesioni agli agenti presenti che tentavano di frapporsi tra lui ed i ragazzi fermati, al fine di evitare il contatto fisico tra loro. Trasportato in ospedale per le cure del caso, il ragazzo ha continuato ad inveire contro i poliziotti e ad avere atteggiamenti violenti, tentando anche di danneggiare l'autovettura di servizio. Complessivamente, sei giovani sono finiti all'ospedale per ricevere le cure del caso.