Sistiana. Perde il controllo, invade la corsia opposta e si schianta frontalmente con un taxi: morto il tassista, due feriti

SISTIANA (TRIESTE) - Cinque auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente oggi 8 giugno: il bilancio è di un morto e due feriti, le cui condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. L'uomo deceduto era un tassista di Ronchi dei Legionari: Roberto Burigato di 54 anni. Delle cinque auto, tre erano in movimento e due in sosta.

In totale, nel sinistro sono state coinvolte 10 persone. L'impatto si è verificato precisamente all’incrocio tra la ex statale 202 e la strada che scende verso la baia. È scattata immediatamente la procedura di maxi emergenza da parte della Sores Fvg, che ha inviato sul posto numerosi equipaggi e l'elicottero sanitario. Tanti i rallentamenti al traffico, con alcuni chilometri di coda che si sono formati lungo entrambe le direzioni della statale.

La dinamica

Si è trattato di un frontale causato da un’auto che viaggiava ad alta velocità e che ha invaso l'altra corsia e si è scontrata con un taxi che proveniva dalla direzione opposta. Dopo il forte schianto, i veicoli coinvolti hanno finito la loro corsa a bordo strada, impattando da un lato e dall'altro della carreggiata, anche contro cancelli di edifici. Il tassista è morto sul colpo.

Tuttavia, i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti per definire con precisione. Forti rallentamenti al traffico.

+++notizia in aggiornamento ++++