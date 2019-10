Nuovo anno accademico della Sissa: atteso anche il presidente Mattarella

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Il 19 novembre prossimo il Capo dello Statosarà l'ospite d'onore della cerimonia di apertura dell'anno accademico della Sissa, la scuola internazionale superiore di studi avanzati, suo unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia.Interverranno anche, tra gli altri, Piero Angela, a cui sarà conferito il Master in comunicazione della scienza honoris causa "Franco Prattico", con la laudatio della professoressa Anna Menini; il filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani, che terrà la lectio magistralis; l'attrice Lucia Mascino, il letterato Nuccio Ordine, la biologa Antonella Viola. A condurre l'appuntamento sarà il giornalista di Radio2 Massimo Cirri. Il Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste accompagnerà l'evento. «La giornata sarà dedicata alla serendipità nella scienza, ossia alla scienza guidata dalla curiosità, vero motore sia dell'avanzamento della conoscenza scientifica che dell'innovazione tecnologica. Siamo veramente onorati della presenza del Capo dello Stato in questo evento» ha commentato Stefano Ruffo, direttore della Sissa.