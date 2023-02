Sesto al Reghena, Rivignano, Reana: tre sindaci si dimettono, comuni al voto il prossimo anno

PORDENONE - Tre sindaci dimissionari dei Comuni di Sesto al Reghena, Rivignano Teor e Reana del Rojale e il conseguente provvedimento della Giunta regionale, che oggi 24 febbraio ha deliberato lo scioglimento dei Consigli comunali interessati, la tempistica delle elezioni amministrative di questi tre Comuni (primavera 2024) e la reggenza fino a tale data dei vicesindaci con attuali Consigli comunali e Giunte in carica. Questa, in sintesi, è la deliberazione proposta dall'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti e approvata oggi dall'Esecutivo regionale riunitosi a Trieste.

Come ha spiegato Roberti, la normativa regionale prevede che, a seguito delle dimissioni dei primi cittadini, l'atto di scioglimento dei Consigli comunali venga adottato dal governatore della Regione, su conforme delibera dell'Esecutivo; segue poi l'adozione del decreto presidenziale. Relativamente al rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali di Sesto al Reghena, Rivignano Teor e Reana del Rojale, in base ai termini dello scioglimento anticipato delle Assemblee municipali previsti dalla legge, le elezioni avranno luogo nel 2024, in una data tra il 15 aprile e il 15 giugno.