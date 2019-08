Sicurezza: gli agenti inforcano la mountain bike per controlli ancor più mirati

di E.B.

TRIESTE - Il Questore Giuseppe Petronzi, ha presentato in piazza Unità d'Italia il nuovo servizio di controllo del territorio che si svolgerà, progetto innovativo per une di alcune aree extra-urbane della città. Trieste è caratterizzata da un centro con ampie aree pedonali e di aree come il lungomare di Barcola (zona nord) e l'Altipiano carsico (zona est) che, per la loro morfologia, ben si prestano a forme di pattugliamento alternativo ai mezzi motorizzati. Tale servizio non sostituisce l'ordinario controllo del territorio, ma ne è complementare e sarà svolto dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai Commissariati di P.S. di Duino- Aurisina e Muggia. Fondamentale è stata la collaborazioneche hanno fornito, tramite erogazioni liberali, la strumentazione tecnica occorrente per la realizzazione dell'attività, ed il sostegno per gli aspetti di natura amministrativa.