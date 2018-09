Sicurezza: identificate dalla Polfer oltre 6mila persone in tre mesi

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Tra giugno e agosto sono state- di cui 62 minorenni stranieri - 3.137 le pattuglie impiegate in stazione e a bordo treno, 1.705 i treni scortati e 363 i veicoli controllati. E' questo il bilancio dell'attività estiva svolta dallanelle stazioni, a bordo dei treni e lungo la linea ferroviaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Sempre tra giugno e agosto, informa una nota, le operazioni condotte dalla Polfer hanno portato all'arresto di 5 persone, mentre 295 sono state quelle denunciate a piede libero. Nove, invece, le operazioni di controllo straordinario predisposte che hanno visto l'impiego di 570 agenti che hanno identificato 730 persone, 9 delle quali sono state indagate in stato di libertà.