Siccità, l'idea della Regione Fvg: agevolazioni ai cittadini che consumano meno acqua

TRIESTE - «In un contesto di crisi idrica mai vista in precedenza, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha emanato un decreto che vuole richiamare alla responsabilità tutti i cittadini del Fvg da sempre noti per il loro senso civico. L'intenzione non è di comminare sanzioni, ma al contrario di prevedere agevolazioni per favorire la tutela dell'ambiente e rendere meno invasiva possibile qualsiasi nuova situazione di siccità oltre a quella, gravissima, che stiamo vivendo». Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente del Fvg, Fabio Scoccimarro, partecipando oggi in videoconferenza al tavolo tecnico per la disciplina degli utilizzi domestici delle acque sotterranee. Un incontro - spiega la Regione - inserito nel piano di tutela delle acque, al quale hanno preso parte dirigenti e tecnici per verificare lo stato attuale dei pozzi artesiani ed elaborare provvedimenti per evitare il loro prosciugamento a causa della crisi idrica.

«Sono molti - ha detto Scoccimarro - i cittadini della nostra regione che dispongono di pozzi domestici. Nonostante le scarse precipitazioni stiano mettendo in crisi l'equilibrio delle falde, è comunque giusto garantirne a ognuno l'utilizzo necessario; per questo motivo nessun pozzo verrà chiuso ma servono misure per contenere il più possibile lo spreco e la dispersione dell'acqua». Le indicazioni tecniche mirate a regolare il flusso dei pozzi artesiani delle proprietà private verranno definite nel corso di nuovi tavoli tecnici - conclude la Regione - previsti nei prossimi giorni.