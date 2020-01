Si schianta contro il guardrail: illeso il conducente, ferita la passeggera

TRIESTE - Incidente stradale nella tarda serata di ieri, 11 gennaio, sulla Strada Costiera, tra le due gallerie altezza Grignano in direzione Trieste. Per cause da accertare, un'autovettura è finita contro il guard rail, il conducente è rimasto illeso mentre la passeggera è stata trasportata, per accertamenti, all'ospedale di Cattinara dal personale sanitario. La prima partenza dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e l'area. I vigili urbani si sono occupati dei rilievi. © RIPRODUZIONE RISERVATA