TRIESTE - Incidente stradale con un'autovettura che è andata a sbattere contro un'impalcatura ed un semaforo. È accaduto in Piazza Garibaldi angolo Viale D'Annunzio. Illesa la conducente dell'autovettura. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia municipale.