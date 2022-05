Si offre come donna di servizio e gli svuota il borsello: arrestata

TRIESTE - Ritrovatosi da solo con una casa da tenere in ordine, cercava una donna di servizio che l’aiutasse a mantenere in ordine la casa. Ne ha trovata una nelle vicinanze scoprendo pure che era economica. Da qui l’appuntamento per conoscerla allo scalo ferroviario dove si sono presentate tre donne. Non si trattava però di un casting, e l’anziano se ne è accorto subito. Portato in un angolo nascosto della stazione ferroviaria, con la scusa di prendere dei bagagli, il pensionato è stato sopraffatto dalle giovani donne che gli hanno dato subito dimostrazione della loro abilità nelle pulizie, alleggerendolo del borsello con i soldi. Altra abilità non recensita nell’annuncio è stata quella di sparire, e così è successo prima che arrivasse la condanna.

I Carabinieri del nucleo Radiomobile di Aurisina, durante un controllo, sono riusciti a rintracciare una delle due aspiranti colf mentre viaggiava, a bordo di un pullman di linea, dalla Romania alla Spagna. La pattuglia ha scoperto che la donna, una cittadina romena di 50 anni, era ricercata perché deve scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione per rapina aggravata. Così è stata arrestata e portata al carcere del Coroneo a Trieste.