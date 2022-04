Si finge carabiniere: «L'auto è sotto sequestro, deve pagare»

TRIESTE - Nei giorni scorsi diversi cittadini si sono rivolti ai Comandi dell’Arma dei Carabinieri di Trieste denunciando tentativi di truffa telefonica. L'interlocutore affermava di essere un Carabiniere che chiamava per conto di un parente controllato da una pattuglia che aveva messo sotto sequestro il suo automezzo: per poter consentire al congiunto di riprendere la circolazione serviva urgentemente consegnare una somma di denaro, 100 o 200 euro, ad un militare che si sarebbe presentato presso l’abitazione da lì a breve. In tutti i casi, fortunatamente, le vittime del tentato raggiro hanno effettuato una preventiva verifica telefonica con i comandi dei Carabinieri ricevendo assicurazione dell’estraneità dell’Arma a tali procedure. Nel contempo hanno fornito elementi utili per l’individuazione degli autori del crimine. Il mancato perfezionamento delle truffe indica che la popolazione è ormai molto più guardinga ma è comunque opportuno ricordare che in nessun caso i Carabinieri chiedono il pagamento di somme in contanti per qualsivoglia atto amministrativo e ancor meno che tali somme vengono riscosse di persona presso il domicilio.