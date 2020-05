Si disfano della droga nella Volante della Polizia: denunciati 2 giovani

TRIESTE - Una ventiduenne con precedenti di polizia ed un ventiquattrenne noto quale assuntore sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per detenzione a fini di spaccio di cocaina ed eroina. I due sono stati notati dagli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile mentre facevano rientro dalla zona di via Flavia di Stramare verso il centro città. Dopo un breve pedinamento, sono stati fermati, identificati e sottoposti a controllo.Ciò ha consentito di rinvenire addosso alla ragazza una confezione con circa tre grammi di eroina. I due giovani sono stati accompagnati in Questura per verificare se fossero in possesso di altro stupefacente nascosto. Durante il tragitto hanno cercato di liberarsi dell’altra droga di cui erano in possesso lasciandola cadere all’interno della Volante ma nell’atto di farli scendere dal veicolo di servizio i poliziotti hanno notato immediatamente un involucro sul fondo del mezzo, al cui interno erano custoditi altre due confezioni di droga con oltre 10 grammi di eroina e 2 grammi di cocaina. Sequestrato lo stupefacente, la coppia è stata indagata in stato di libertà per il reato di detenzione a fini di spaccio di droga in concorso e denunciata alla Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA