di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -nel tardo pomeriggio sulla SS202, in prossimità dello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno trovato unche, per cause ancora da accertare, si era. Il conducente era uscito autonomamente dal mezzo incidentato ed è stato preso in carico dal personale sanitario. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area del sinistro e del veicolo incidentato con l’ausilio dell’autogru. Sul posto anche la Polizia locale.