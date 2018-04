Si cappotta con l'auto sulla grande viabilità: conducente miracolata

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - E' finita con le ruote all'aria sulla grande viabilità, una Fiat 500 guidata da una donna di 56 anni. Non è la prima volta che succede lungo questa strada complice, nella maggioranza dei casi, l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli, la dinamica esatta è ancora da accertare ma l'auto si è cappottata da sola. La conducente, ferita in maniera lieve, è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118. L'accesso alla grande viabilità è stato chiuso da via Caboto e una volta rimosso il veicolo incidentato, è stato riaperto. Sul posto anche la polizia locale e i Vigili del fuoco.