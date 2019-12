Si butta in mare e non vuole più uscire: 60enne rifiuta i soccorsi fino all'ultimo

TRIESTE - Un uomo di circa 60 anni di età è stato tratto in salvo da Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, ambulanza e Polizia dopo essersi buttato in mare lungo le Rive cittadine. Ignote le cause del gesto. Il 60enne avrebbe in tutti i modi rifiutato i soccorsi e ci è voluto non poco per convincerlo nonostante la rigida temperatura dell'aria e dell'acqua. Alla fine, l'uomo ha desistito - probabilmente per il prinicipio di ipotermia - ed è stato issato su una imbarcazione e portato in salvo sulla riva. © RIPRODUZIONE RISERVATA