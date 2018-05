Shopping in orario di lavoro. E il cartellino timbrato era un optional

di Alessia Trentin

BELLUNO - La sua giornata lavorativa era di 8 ore, ma nel mezzo c'era tanto altro. Un salto in farmacia, uno al negozio all'angolo, qualche compera personale nellevicine. Denuncia peraggravata ai danni dello Stato negli uffici della Ragioneria Territoriale di Trieste: la protagonista è bellunese e si chiamaTeatro della vicenda il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ma. La donna,, e da anni trapiantata a, è stata per mesi al centro di un'indagine condotta dalla guardia di finanza. Daè emerso un sottobosco fatto di lunghe assenze dal posto di lavoro, pause pranzo allungate: un'attività collaterale a quella lavorativa condotta in ufficio di cui dovrà rispondere davanti alla giustizia. Allungava le pause pranzo, lasciava il posto di lavoro per motivi personali senza timbrare il cartellino, si recava a fare compere o in altri edifici della città quando sarebbe dovuta sedere alla scrivania per ben altre faccende...