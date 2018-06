Shopping gratis di cellulari per mille euro: coppia in manette

di E.B.

TRIESTE - Quattro cellulari per un valore complessivo di mille euro. A rubarli è stata domenica pomeriggio una coppia di triestini, già noti alle forze dell'ordine. Già nel primo pomeriggio avevano messo a segno una serie di furti neiLe Torri d'Europa. A pizzicarli mentre rompevano le custodie dei telefoni, toglievano i dispositivi antitaccheggio eè stata un'addetta alla vigilanza. La coppia è stata tenuta d’occhio e, una volta superate le casse senza pagare, è stata fermati da un altro addetto che ha chiesto conto del loro comportamento e di esibire quanto contenuto nelle borse. I due non si sono dimostrati collaborativi e hanno spinto e colpito congli addetti per darsi alla fuga. Poco dopo sono stati bloccati dagli operatori della Squadra Volante giunti sul posto. Oltre ai cellulari, sono stati rinvenuti profumi e altri prodotti.