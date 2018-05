Shopping gratis da Coin, poi si dà alla fuga: arrestato 28enne

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Si sono finti clienti per non dare nell'occhio mentre osservavano il ladro entrare in camerino con alcuni capi d'abbigliamento e poi uscire pochi minuti dopo lasciando velocemente il punto vendita Coin di Corso Italia allontanandosi per le vie del centro cittadino. I Carabinieri l'hanno: sottoposto a perquisizione, il 28enne di nazionalità romena,è stato trovato in possesso di due camicie e una maglietta di marca, rubate poco prima dagli scaffali nel negozio e dalle quali aveva tolto i dispositivi antitaccheggio danneggiamento tutti e tre i capi. E' successo nel pomeriggio di lunedì 7 maggio. Il giovane, a seguito di ulteriori accertamenti, è risultato tra l’altro destinatario della misura cautelare dela conclusione di indagini condotte, nel 2016, sempre dai militari del Nucleo operativo della compagnia di via Hermet. I carabinieri lo hanno arrestato per il reato di furto aggravato.