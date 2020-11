Positivi 6 alunni e 2 insegnanti alla Primaria: finiscono tutti in quarantena

SGONIGO (TRIESTE) - Positivi alla scuola primaria di Sgonico, al via la quarantena e i tamponi. È stata la stessa Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina a comunicare la positività di almeno 8 persone nella scuola. Si tratta di 2 insegnanti e 6 alunni della scuola primaria del comune di Sgonico, rilevati dopo il test antigenico rapido. Da qui la decisione di porre in quarantena, fino al 30 novembre, tutti gli alunni e i docenti della scuola elementare. L'Asugi ha quindi eseguito i tamponi molecolari su tutti coloro che dimostrano sintomi. Non è escluso quindi che vi siano altre persone ad aver contratto il virus. L'accertamento è in corso e nelle porssime ore si attende il responso

Ultimo aggiornamento: 11:16

