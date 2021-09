Spacciava droga pericolosa ai più giovani: arrestato un 33enne

TRIESTE - Un arresto con sequestro di cocaina, marijuana e altre pericolose droghe sintetiche. Questo il bilancio dell'operazione condotta dal Nucleo di polizia giudiziaria in contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, successiva alla segnalazione di un anomalo andirivieni di giovani in un edificio nella zona dell'ex fabbrica Stock nel rione di Roiano. Gli agenti hanno notato un giovane che entrava nel palazzo per uscirne poco dopo in velocità con fare circospetto. Fermato in Piazza tra i Rivi per un primo controllo, perfezionato poi presso la caserma San Sebastiano, il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e sostanza da taglio. Quindi la Polizia ha perquisito l'appartamento di Roiano, dove aveva acquistato la droga, rinvenendo diverse dosi di cocaina e di marijuana, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle singole dosi: oltre a questo, alcune dosi di Crack e Ice - o Shaboo -, una sostanza estremamente pericolosa, fino a nove volte più potente della cocaina e capace di portare alla dipendenza con una sola assunzione. Da un grammo di Ice opportunamente tagliato si possono ricavare sino a 40 dosi al prezzo di 20 euro ciascuna. L'abitante dell'appartamento - C.Z.D. 33enne – dopo la perquisizione è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria: sotto sequestro le sostanze stupefacenti e circa 500 euro in banconote di vario taglio, possibile provento dell'attività di spaccio.



