Settantenne spintonato e preso a pugni sul bus da un minore

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciatoche dal 2001 vive nel capoluogo giuliano per aver aggredito violentemente, nella mattinata del 17 gennaio scorso, un 70enne che si accingeva a scendere dall'autobus, più precisamente la linea 2 della Trieste Trasporti. Ma andiamo con ordine. A bordo dell'autobus sono saliti due ragazzi, durante il viaggio uno ha iniziato a discutere animatamente con una passeggera, che aveva tentato di richiamare la loro attenzione, affinché recuperassero da terra un piccolo oggetto, forse un accendino. La discussione si era animata ulteriormente durante il tragitto, tanto da coinvolgere anche altri passeggeri presenti, fino a che il ragazzo e la donna si sono avvicinati faccia a faccia. Nei pressi della fermata di via Galatti la vittima, un settantenne triestino, che fino a quel momento era rimasto estraneo, mentre si accingeva a scendere ha avuto un contatto con il giovane: il ragazzoche per tentare di difendersi, ha strattonato la controparte, subendo tuttavia l’aggressione, nel corso della quale è stato colpito daCostretto a fare ricorso alle cure ospedaliere, il 70enne è stato poi dimesso con una prognosi di alcuni giorni, avendo riportato un. Sul posto erano intervenute le Volanti che, nell’immediatezza avevano raccolto i primi elementi relativi all’episodio. Successivamente gli uomini della 3^ sezione “reati contro la persona” della Squadra Mobile hanno sviluppato gli ulteriori approfondimenti visualizzando le immagini, fino ad arrivare all' individuazione del giovane con un un precedente di polizia per resistenza a Pubblico Ufficiale.Il minore, che si è accertato abbia agito da solo,