Settantenne in moto Guzzi si schianta contro una Golf: centauro ferito

TRIESTE - Guzzi contro Golf su viale Miramare. È successo intorno alle 16 di oggi. venerdì 9 giugno, a Trieste su viale Miramare altezza del civico 72 quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Barcola un 70enne triestino a bordo di una moto Guzzi si è scontrato con una Golf condotta da una cittadina slovena di 60 anni. Ad avere la peggio Il centauro che è stato sbalzato sull'asfalto. Immediatamente soccorso e stabilizzato sul posto da personale sanitario giunto a bordo di un'auto medica e di un'ambulanza, inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, è stato trasportato all'ospedale Cattinara. Non è grave. Sul posto la Radiomobile di Aurisina per viabilità e supporto ai Carabinieri di Barcola per i rilievi dell'incidente.