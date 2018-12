Sesso per denaro ma il cliente non paga e lei lo rapina: arrestata

di E.B.

TRIESTE - Ha tentato di rapinare il cliente perché ne per questo motivoè stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri. La donna aveva conosciuto l'uomo, senegalese di 43 anni, domiciliato a Trieste, il giorno prima in un località veneta e scambiati i primi convenevoli, si erano dati appuntamento per il giorno successivo presso il domicilio triestino di quest’ultimo per un. Le cose non sono andate come pattuito poiché la donna a fronte del mancato corrispettivo - infruttuoso si era rivelato il tentativo di prelievo da due sportelli bancomat - si scagliava contro l’uomoche custodiva nella tasca del giubbotto. Il parapiglia è stato notato da diverse persone tra le quali un ispettore della Finanza che ha chiamato il pronto Intervento dei Carabinieri.La donna è stata arrestata e dovrà rispondere del reato tentata rapina.