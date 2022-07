Sequestrata una piantagione di papaveri da oppio: coltivati nel giardino di una casa abbandonata

GORIZIA - Oltre 700 piante di papavero da oppio, una vera piantagione. L'hanno individuata i finanzieri di Gorizia, coordinati dalla locale Procura, all'interno del giardino di una casa abbandonata lungo la strada della Mainizza. Le fiamme gialle hanno effettuato diversi appostamenti prima di procedere al sequestro. Nel giardino c'erano 760 piante di papaverum somniferum, specie da cui si ricava l'oppio: le analisi hanno mostrato un'alta concentrazione di morfina. La perquisizione della guardia di finanza è avvenuta proprio nel momento in cui i due proprietari dell'immobile stavano raccogliendo i fiori e sono stati denunciati per produzione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

