Maxi sequestro di capi contraffatti, 25mila pezzi di contrabbando

TRIESTE - Sequestrati circa 25mila capi contraffatti e di contrabbando dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia Dogane e Monopoli al Porto Nuovo. Abbigliamento e calzature erano nascosti tra merce di diversa natura. I capi sono risultati anche non dichiarati ai fini doganali. I controlli hanno riguardato due autoarticolati sbarcati dalla Turchia e diretti rispettivamente in Beglio e Germania. La merce diretta in Germania era stata nascosta all'interno di una partita regolarmente dichiarata e verosimilmente con l'obiettivo di superare il controllo effettuato con apparecchiatura scanner, lungo tutto il bordo del relativo trailer erano state posizionate diverse lamiere in acciaio con lo scopo di impedire la visione effettiva del reale carico, restituendo un'immagine omogenea che non avrebbe destato ulteriori sospetti. Assieme a questi capi contraffatti sono stati anche rinvenuto ulteriori prodotti non dichiarati ai fini doganali, costituti da generi alimentari vari e alcol disinfettante all'80%. La merce sequestrata, riportante le griffe più note delle case di abbigliamento e accessori è stata oggetto anche di ulteriori approfondimenti tecnici, all'esito dei quali gli stessi periti hanno evidenziato che la relativa falsificazione "sarebbe stata riconoscibile soltanto da persona esperta" ovvero che la merce immessa nel mercato sarebbe stata in grado di trarre in inganno il compratore medio. I prodotti sequestrati avrebbero potuto garantire illeciti ricavi per una cifra non inferiore ai 2 milioni e mezzo di euro con consequente evasione di diritti di confine per un importo massimo di 600mila euro.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA