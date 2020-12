Senzatetto trovato a dormire in uno studio professionale: denunciato

TRIESTE - Ieri 4 dicembre una persona ha notato un uomo dormire all’interno di uno studio professionale in fase di ristrutturazione in via Carli. Si è appurato che nottetempo vi si era introdotto forzando la porta con un piede di porco. E’ stato segnalato il fatto alla sala operativa della Questura che ha inviato sul posto una Volante. Una volta identificato, ricostruito l’episodio, l’uomo, uno slovacco, senza fissa dimora, è stato denunciato per tentato furto aggravato e occupazione di edificio. Ieri sera, invece, verso le 23, la Polizia di Stato ha denunciato per violenza privata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino senegalese: in palese stato di alterazione alcolica, ha aggredito un passante e ne ha molestati altri in via XX Ottobre e in piazza Sant’Antonio. Le Volanti intervenute lo hanno individuato in piazza Ponterosso. Ha oltraggiato gli operatori opponendo resistenza. Ed ancora, verso le 19.15, inoltre, la Volante è intervenuta in un locale di via Flavia riscontrando la presenza di dieci clienti, che sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti pandemia, così come il titolare. Due di loro sono stati anche denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale.

