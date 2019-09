Senza biglietto sul bus: minaccia due guardie giurate con il coltello

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un 28enne di Udine ma residente in città, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato con un coltello due guardie giurate in via Alberti. A bordo del bus della linea 29, i due avevano riscontratoda parte dell’uomo ed erano scesi dal mezzo. Personale della Volante intervenuto ha identificato il giovane che, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per minacce aggravate e per ilAnalogo intervento in viale Campi Elisi per uno sloveno nato a Lubiana che, trovato senza biglietto, non voleva fornire le proprie generalità alle guardie giurate. A suo carico un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia del novembre 2016 che ne disponeva l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale. Nel marsupio dell’uomo, motivo per il quale è stato denunciato per il porto abusivo dello stesso. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, l’uomo – che aveva già lasciato il nostro Paese nell’ottobre 2017 - è stato accompagnato presso l’ex valico confinario italo-sloveno di Rabuiese, ristabilendo di fatto il divieto di ritorno in Italia.