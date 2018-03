Minaccia i passanti con un coltello e semina il panico: rapinatore bloccato

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Armato di coltellominacciava ie si faceva consegnare il denaro. Quattro rapine è riuscito a mettere a segno in zona Barriera Vecchia: si tratta di unche ieri ha letteralmente sin pieno pomeriggio. Immediatamente la sala operativa della Questura ha attivato il piano anti-rapina, coordinando tutti gli equipaggi di Polizia presenti in quel momento sul territorio. In breve tempo, l'uomo è stato identificato e bloccato:di sostanza stupefacente, aveva deciso di rapinare i passanti per racimolare un po’ di denaro. Nel corso dell’attività è stato anche sequestrato il coltello usato per minacciare le vittime.