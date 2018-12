Istruzione, cancellato il declassamento dell'ufficio scolastico regionale

di Raffaella Ianuale

FRIULI - Cancellato il declassamento dell. Una spada di Damocle che da sei anni minacciava la direzione friulana in nome della spending review. Il decreto 95 del 2012 nominava infatti anche il Friuli Venezia Giulia tra le regioni il cui ufficio scolastico veniva retrocesso, insieme a quelli di Regioni ordinarie quali Molise, Basilicata e Umbria. Regioni ordinarie, appunto, e non a Statuto speciale, con la presenza di tre lingue minoritarie, quale è appunto il Friuli. L'unica operazione di salvataggio per tenere l'ufficio scolastico in prima fascia poteva farla la. E così è stato.