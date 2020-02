Scoppia un tombino, esplosione di lastroni e ascensori bloccati

TRIESTE - Momenti di paura questa mattina in via Capodistria, davanti ai garages del civico 3 dove i Vigili del fuoco

sono intervenuti, per cause in fase di accertamento, per lo scoppio di un tombino Acegas. Fortunatamente nessuno è rimasto colpito dai lastroni che si sono sollevati in seguito all'esplosione. I Vigili del fuoco, a causa del blackout elettrico, sono intervenuti anche per degli ascensori bloccati, con persone all'interno, in Via Capodistria 3 e 5/1 . La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia locale. Sul posto anche i tecnici dell'Acegas. Ultimo aggiornamento: 10:26