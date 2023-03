Scooter contro auto: ragazzo ricoverato in gravi condizioni

SGONICO - Un ragazzo è stato soccorso dai sanitari questa mattina, 31 marzo 2023, per le ferite riportate in un incidente stradale a Sgonico in cui si sono scontrati uno scooter e una autovettura. Il ragazzo viaggiava sul motorino. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als (Advanced Life Support, cioè mezzo di soccorso avanzato, con infermiere a bordo). Il personale sanitario ha preso in carico il ferito che è stato trasportatoall'ospedale materno infantile Burlo.