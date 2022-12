Scontro e carambola tra due auto, la Clio si schianta contro l'albero: una ferita

TRIESTE - Scontro e carambola sotto il diluvio e la Clio si schianta contro un albero. È successo intorno alle 15 di oggi, venerdì 9 dicembre, a Santa Croce all'incrocio con Bristie lungo la SP1 nel comune di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Miramare si sono scontrate una Clio e un BMW X6 con targa austriaca. La Clio è carambolata sull'asfalto bagnato e ha finito la sua corsa contro un albero. La conducente una 40enne del posto è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto rapidamente sul posto. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Miramare e in suo ausilio una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina per la viabilità.