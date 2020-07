Esce di casa e non fa più rientro: ricerche in corso di un 23enne

TRIESTE - Scomparso da un giorno: prosegiono senza sosta le ricerche di un ragazzo 23enne triestino. L'allarme è scattato ieri, martedì 21 luglio, quando i genitori non vedendolo rientrare hanno denunciato la scomparsa. Alle 20:30 è stato allestito un comando operativo dei Vigili del fuoco. Sul posto anche gli esperti del nucleo di Topografia Applicata al Soccorso. Le ricerche si stanno concentrando sia in città, che nella zona del Boschetto e del Ferdinandeo.

Si tratterebbe di un giovane con problemi di depressione, residente in zona Pendice Scoglietto.

