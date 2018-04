Fuga da casa in tre: minorenni ritrovati sani e salvi a Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Sono scappati di casa a Trieste il 4 aprile e sono stati ritrovati in Spagna il sei dello stesso mese: una fuga durata appena due giorni. Sospiro di sollievo per i tre ragazzini, una ragazza italiana e due fratelli marocchini, tutti di 16 e uno di 17 anni, svaniti nel nulla mercoledì scorso. I tre sono stati rintracciati a Barcellona.Gli stessi ragazzi, capito che la Polizia spagnola li aveva individuati, hanno contattato le famiglie tranquillizzandole sul loro stato di salute. I genitori sono in viaggio per la Spagna, per andare a riprenderli.