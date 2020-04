Ritrovata Angiolina, la 56enne trevigiana scomparsa da 5 giorni

TREVISO / TRIESTE - Hanno controllato nelle stazioni ferroviarie trevigiane se ci fosse la sua bicicletta parcheggiata fuori, hanno poi perlustrato il territorio, concentrandosi anche su canali e fossi fino a Ponte della Priula, ma di Angiolina Dal Moro geometra 56enne follinese, nessuna traccia.

Non si trova la donna che, lunedì scorso, 27 aprile, all’ora di pranzo, ha lasciato in sella alla sua bici blu l’abitazione di via Cal de Cross a Follina. I fratelli hanno lanciato martedì mattina l’allarme preoccupati per il mancato rientro della loro Angiolina, quindi vigili del fuoco e carabinieri sono stati impegnati nelle operazioni di ricerca, impiegando martedì anche l’elicottero che si è spinto fino a Caorle, località che la donna aveva in passato raggiunto a bordo dei mezzi pubblici. Le ricerche sono andate avanti fino alle 12 di ieri, per poi essere sospese.

