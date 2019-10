Sciopero in Porto, traffico in tilt in autostrada e aree di sosta intasate

di E. B.

TRIESTE -, aree di sosta piene, coda in autostrada. Una giornata – il martedì - che da sempre si caratterizza per i picchi di traffico è diventata ancora più difficile da gestire a causa dello stato di agitazione dei lavoratori del porto di Trieste. I mezzi pesanti diretti al porto di Trieste quindi, non potendo entrare nello scalo e nemmeno nelle aree di sosta autorizzata,di modo che possano parcheggiare all’Autoporto Sdag di Gorizia. La carreggiata est (direzione Trieste) è interessata da code fra Palmanova e Villesse in seguito al “filtraggio” dei mezzi pesanti. La circolazione risulta fortemente congestionata anche nella carreggiata opposta a causa del fenomeno tipico del martedì, ovvero della ripartenza degli autotrasportatori che provengono dall’Est Europa. Alle 11.30 risultavano code fra Villesse e San Giorgio in direzione Venezia e all’altezza del bivio A4/A23 sempre verso Venezia.