L'azienda interrompe 80 contratti di lavoro: sciopero alla Flex

TRIESTE - «Da fonti istituzionali abbiamo appreso che Flex ha interrotto unilateralmente i contratti di lavoro degli 80 lavoratori in somministrazione. Un fatto gravissimo, che avviene a un giorno dal tavolo ministeriale: un macigno per gli 80 lavoratori, molti dei quali alla Flex da più di 10 anni». Lo rende noto Sasha Colautti per l'Usb Lavoro Privato - Federazione di Trieste. Di recente l'azienda, attiva nella produzione di apparati per la trasmissione di dati ad alta velocità, aveva annunciato 280 esuberi, di cui 80 interinali. Sullo sfondo l'ombra della delocalizzazione di alcuni reparti in Romania.

«Un fatto ancora più grave perché - osserva Colautti in una nota - questo avviene a latere di un accordo sindacale firmato dalle sole Fim, Fiom, Uilm e Ugl, che a nostro giudizio ha svenduto la vertenza complessiva su Flex e sacrificato i lavoratori in somministrazione/staff leasing». «Usb non ci sta e proclama per tutta la giornata di domani, 9 settembre, uno sciopero generale e un'assemblea davanti ai cancelli alle 14.30», durante la quale «valuteremo l'esito del tavolo ministeriale e decideremo come rispondere a questa decisione drammatica e ingiusta della multinazionale Flex».