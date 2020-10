Scienza, Immaginario Scientifico pronto ad aprire in Porto Vecchio

TRIESTE - Apre nel Porto Vecchio di Trieste il nuovo Immaginario Scientifico Science Centre, museo della scienza interattivo e sperimentale che ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

Il nuovo Museo è frutto di un progetto articolato che prevede il riuso degli spazi di una porzione del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste, la valorizzazione della "storica" collezione del Museo e soprattutto di un imponente percorso di creazione di nuovi contenuti e di nuove modalità multimediali, immersive e coinvolgenti di fruizione e di racconto della Scienza che nasce all'interno di molti degli Enti di Ricerca del cosiddetto "Sistema Trieste" e dell'Innovazione che alcune eccellenze imprenditoriali del territorio hanno sviluppato. Il Museo nasce con la partnership di realtà scientifiche e di aziende di primario rilievo: ciascuna delle quali ha lavorato fianco a fianco dell'Immaginario Scientifico per l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione dei contenuti di Scienza e Tecnologia che gli spazi espositivi illustreranno e si è impegnata per proseguire questa collaborazione nel futuro, per generare un Museo "aperto", in continuo divenire. Il Museo è stato sviluppato inoltre grazie al sostegno della Fondazione Casali, della Fondazione CRTrieste e della Fondazione Pittini. Determinante il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste e del Ministero dell'Università e della Ricerca. Ultimo aggiornamento: 17:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA