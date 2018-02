Schianto in moto, fa un volo di 10 metri: gravissimo un 48enne

di E.B.

TRIESTE - E' ricoverato in prognosi riservata e le sue, il 48enne, F.S. le sue iniziali, che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente in via Rossetti 35. L'uomo era in sella alla sua- una Bmw 1000 - quando una Volkswagen Lupo - guidata da un 77enne - che stava scendendo da via Buonarroti l'hain seguito ad una mancata precedenza.L'impatto è stato talmente violento da sbalzare il centauro di sella facendogli fare un volo di circa 10 metri.riportati con shock spinale. Sul posto è intervenuta l'automedica e l'ambulanza che hanno trasportato l'uomo in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. La strada è rimasta chiusa al traffico per quasi un'ora con notevoli disagi e deviazioni per gli autobus.