Schianto con la moto contro il bus, centauro all'ospedale

TRIESTE - Incidente stradale questa mattina in Largo Santorio. Un motociclista - per ragioni al vaglio delle autorità comptenti - è andato a schiantarsi contro un autobus della linea 5. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro e i dei mezzi incidentati. Ferito il motociclista - non sarebbe in pericolo di vita - che è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto anche personale della Polizia Locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA