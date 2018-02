Schianto frontale sulla grande viabilità: due persone all'ospedale

di E.B.

TRIESTE -frontale questa notte, alle 3 circa, sulla grande viabilità triestina all'altezza dell'uscita di Valmaura in direzione Muggia. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno trovato due(una Bmw Serie 5 stationwagon e una Fiat Panda) che, per cause ancora da accertare, si erano: hanno quindi supportato il personale sanitario del 118 a far uscire uno degli occupanti delle vetture e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi. I due conducenti delle macchine coinvolte, feriti, sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Cattinara. Non sono in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia di stato per i rilievi del caso.