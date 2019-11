Schianto frontale tra due auto: tre persone ferite all'ospedale

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale in Strada Nuova per Opicina, all'altezza del civico 15 dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Due le autovetture coinvolte che si sono scontrate frontalmente. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti. Le persone dei due mezzi coinvolti sono state prese in cura dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Sono rimaste ferite ma in maniera lieve mentre i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area del sinistro. Sul posto anche la Polizia municipale di Trieste per i rilievi e la viabilità.