Schianto in Costiera, Passat contro scooter: l'avvocato cerca il testimone

TRIESTE - Luca Zandigiacomo, avvocato di professione, quel sabato 22 aprile stava tornando a Udine a bordo del suo scooter.

E' rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto sulla strada Costiera, all'altezza dell'isola spartitraffico di Grignano. Lo schianto ha riguardato il suo motociclo e una Passat guidata da una coppia austriaca, rimasta illesa. Il 42enne non ha riportato ferite gravi però ora cerca il signore che a bordo del suo scooter ha assistito a tutta la dinamica e lo ha soccorso assieme ad altri motociclisti. A questo signore, Luca chiede di testimoniare al fine di confermare la propria versione che, contattato telefonicamente ci dettaglia: «Ero in coda perchè davanti a me c'era l'auto con targa austriaca. Andavamo a meno di 50 km/h. La macchina davanti continuava a frenare e si spostava sempre sulla destra, forse stava cercando di accostare così mi sono spostato sulla sinistra». Dunque aggiunge: «Appena superata l'isola, la macchina davanti ha messo la freccia per fare inversione a U. Ho frenato e ho colpito la parte anteriore sinistra, appena dietro il faro, con il muso del mio scooter».

A quel punto, a causa della collisione, «lo scooter mi ha sbalzato e sono finito sull'asfalto. Appena successo l'incidente c'era un signore in scooter che si è fermato ad aiutarmi e si è subito reso disponibile a testimoniare. Solo che poi tra l'arrivo dell'ambulanza e la confusione del momento non sono riuscito a prendere il suo numero e dunque non ho avuto più occasione di parlarci». Luca rivolge quindi il suo appello nella speranza che la persona in questione legga queste righe: «Vorrei chiedergli se può rilasciare la sua testimonianza. Se c'è una terza persona estranea che conferma per me quanto avvenuto sarebbe veramente utile anche in vista del risarcimento dell'assicurazione».