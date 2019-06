Schianto in auto contro cartello stradale, 3 feriti tra cui una bimba

di E.B.

TRIESTE - Ha perso il controllo dell'auto - una Nissan Micra - andando a schiantarsi contro un tabellone stradale situato all'interno dello spartitraffico. Talmente violento è stato l'impatto che il cartellone è stato letteralmente abbattuto. E' accaduto nel primo pomeriggio in via Flavia, all'altezza di via dei Frigessi, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L'auto era occupata da tre persone, tra cui una bambina. Al volante un uomo di 77 anni. I Vigili del fuoco accorsi sul luogo hanno collaborato con il personale medico per estrarre il conducente ed il passeggero dall'abitacolo dell'auto, mentre la minore era stata precedentemente tratta fuori. Sul posto anche la Polizia Locale. Le tre persone sono state trasportate all'ospedale dai sanitari del 118.