Schianto tra auto e camion: miracolati i due conducenti

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale nel primo pomeriggio in via d'Alviano dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi coinvolti nel sinistro - un camion e un'autovettura - e la zona dove ha avuto luogo lo schianto. Fortunatamente l'incidente non ha causato feriti le cause del sinistro sono da accertare. Sul posto anche personale della Polizia locale.